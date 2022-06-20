TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Fırtına, Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası kanat takviyesini bir an önce bitirmekk istiyor.
Trabzonspor, bir süredir gündemde olan Trezeguet ile bu sıkıntıyı çözmek üzere.
Fırtına oyuncunun kulübü Aston Villa'yı 3.5 milyon euro'ya ikna etti.
Trabzonspor, bir süredir gündemde olan Trezeguet ile bu sıkıntıyı çözmek üzere.
Fırtına oyuncunun kulübü Aston Villa'yı 3.5 milyon euro'ya ikna etti.
Bordo mavili kulüp, artık 27 yaşındaki Mısırlı futbolcu ile el sıkışma aşamasına geçti.
Bu doğrultuda son adım ise yarın atılacak.
Görüşme ise İstanbul'da yapılacak...
ANLAŞMA TAMAM GİBİ
Oyuncunun menajeri Christian Emile bugün İstanbul'a gelecek.
Görüşme ise yarın gerçekleştirilecek.
Taraflar masada son pazarlıkları yapacak.
Trezeguet'nin Aston Villa'dan 2 milyon 200 bin Euro'luk bir ücret kazanıyor.
Bu rakam Trabzonspor tarafından da bonuslar içeren şekilde önerilecek.
Gelen haberlere göre görüşmeden anlaşma çıkma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ifade edildi.
Kasımpaşa Trezeguet'i 2018 yılında 2 milyon Euro bonservisle almıştı.
Ardından oyuncu Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya satıldı.
Geçtiğimiz sezon yeniden Süper Lig'e dönen Trezeguet, ikinci yarıda kiralık olarak Başakşehir forması giymişti.