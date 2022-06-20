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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonuTrabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekibin hedefindeki isimlerden birisi de Trezeguet. Fırtına Mısırlı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Fırtına, Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası kanat takviyesini bir an önce bitirmekk istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Trabzonspor, bir süredir gündemde olan Trezeguet ile bu sıkıntıyı çözmek üzere.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Fırtına oyuncunun kulübü Aston Villa'yı 3.5 milyon euro'ya ikna etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Bordo mavili kulüp, artık 27 yaşındaki Mısırlı futbolcu ile el sıkışma aşamasına geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Bu doğrultuda son adım ise yarın atılacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Görüşme ise İstanbul'da yapılacak...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Oyuncunun menajeri Christian Emile bugün İstanbul'a gelecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Görüşme ise yarın gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Taraflar masada son pazarlıkları yapacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Trezeguet'nin Aston Villa'dan 2 milyon 200 bin Euro'luk bir ücret kazanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Bu rakam Trabzonspor tarafından da bonuslar içeren şekilde önerilecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Gelen haberlere göre görüşmeden anlaşma çıkma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Kasımpaşa Trezeguet'i 2018 yılında 2 milyon Euro bonservisle almıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Ardından oyuncu Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya satıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

Geçtiğimiz sezon yeniden Süper Lig'e dönen Trezeguet, ikinci yarıda kiralık olarak Başakşehir forması giymişti.

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