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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transferde de hareketli günler geçiriyor. Bordo-mavililer Antalyaspor forması ile bu sezon Süper Lig'de 14 gol atan Haji Wright'i gündemine almıştı. Fırtına, yıldız futbolcunun transferinde hareketli günler geçiriyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Spor Toto Sper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteten Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Bordo-mavililerde gündem stoper ve forvet transferi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Fode Koita'yı göndermeyi planlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen forvet Haji Wright ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Kırmızı-beyazlı takımda kiralık oynayan 24 yaşındaki santrfor, 34 maçta 15 gol ve 2 asistliklik performansı ile göz doldurmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Danimarka kulübü SönderjyskE ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Amerikalı santrfor için resmi bir açıklama geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

SönderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu ve bu takımın Antalyaspor değil Türkiye'nin büyük bir kulübü olduğunu vurguladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Hansen'in ima ettiği kulübün Trabzonspor olduğu ileri sürüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Forvet olmasına rağmen her iki kanatta da başarılı bir şekilde forma giyebilen Wright, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın formasını 2 kez terletti, 1 gol attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

TRABZONSPOR DAHA ÖNCE İLGİLENMİŞTİ

Amerikalı futbolcu için geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un da daha önce girişimleri olduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Antalyaspor'un Amerikalı forveti Haji Wright, attığı gollerin yanı sıra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Sezon başında Danimarka ekiplerinden Sonderjyske'den 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Wright, ligdeki son 8 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

17 GOL KATKISI

38 hafta sonunda golcü oyuncu 1896 dakika sahada kalırken toplam 14 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

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