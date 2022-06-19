TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Haji Wright bombası!

Spor Toto Sper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteten Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Sper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteten Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Bordo-mavililerde gündem stoper ve forvet transferi...
Fode Koita'yı göndermeyi planlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen forvet Haji Wright ile ilgileniyor.
Kırmızı-beyazlı takımda kiralık oynayan 24 yaşındaki santrfor, 34 maçta 15 gol ve 2 asistliklik performansı ile göz doldurmuştu.
Danimarka kulübü SönderjyskE ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Amerikalı santrfor için resmi bir açıklama geldi.
SönderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu ve bu takımın Antalyaspor değil Türkiye'nin büyük bir kulübü olduğunu vurguladı.
Hansen'in ima ettiği kulübün Trabzonspor olduğu ileri sürüldü.
KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR
Forvet olmasına rağmen her iki kanatta da başarılı bir şekilde forma giyebilen Wright, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın formasını 2 kez terletti, 1 gol attı.
TRABZONSPOR DAHA ÖNCE İLGİLENMİŞTİ
Amerikalı futbolcu için geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un da daha önce girişimleri olduğu ifade edildi.
Antalyaspor'un Amerikalı forveti Haji Wright, attığı gollerin yanı sıra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.
Sezon başında Danimarka ekiplerinden Sonderjyske'den 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Wright, ligdeki son 8 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
17 GOL KATKISI
38 hafta sonunda golcü oyuncu 1896 dakika sahada kalırken toplam 14 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
Wright, 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında 173 dakika yeşil zeminde kalırken 1 gol atma başarısı elde etti.
Antalyaspor'da Amerikalı santraforu 6 golle Fredy, 5 golle Naldo ve 4'er golleri bulunan Fernando ve Luiz Adriano takip etti.