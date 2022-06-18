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Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 4 oyuncuyu kadrosuna katan bordo mavililerin hedefindeki 5. ismin ise Emre Mor olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen 24 yaşındaki oyuncu için Karadeniz Fırtınası'nın girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 18:49
Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı bu sezon da sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Yeni sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına da kalmak isteyen bordo mavililer, oldukça alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Transfer dönemi başladığından bu yana 4 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'un hedefindeki diğer ismin ise Emre Mor olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

61TrabzonHaber'in haberine göre; Fenerbahçe ile de adı anılan 24 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Haberin detayında bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu eklenirken, Karagümrük kulübü cephesinden alınan bilgiye göre de Trabzonspor'un son hamleyi Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek yapacağı öne sürüldü.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

SÜLEYMAN HURMA AÇIKLAMIŞTI

Süleyman Hurma ise transferle ilgili olarak "Emre Mor için çok teklif var.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Becerebilirsem kadroda tutmak istiyorum.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Andrea Pirlo, ben buraya sıradan işler yapmaya geldim demiyor.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Biz de inşallah ona o imkanları sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

10 GOLE KATKI YAPTI

İstanbul temsilcisinin geçtiğimiz sezon Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, 29 müsabakada forma şansı buldu.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

24 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

BONSERVİSİNİ KARAGÜMRÜK ALDI

Emre Mor'un transferi konusunda Fatih Karagümrük ile Celta Vigo arasında anlaşma sağlandı.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

La Liga temsilcisinde forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncunun hakları İstanbul ekibine geçti.

Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Emre Mor'un sözleşme detaylarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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