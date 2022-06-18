Trabzonspor'dan Emre Mor bombası!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı bu sezon da sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı bu sezon da sürdürmek istiyor.
Yeni sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına da kalmak isteyen bordo mavililer, oldukça alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor.
Transfer dönemi başladığından bu yana 4 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'un hedefindeki diğer ismin ise Emre Mor olduğu iddia edildi.
61TrabzonHaber'in haberine göre; Fenerbahçe ile de adı anılan 24 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Haberin detayında bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu eklenirken, Karagümrük kulübü cephesinden alınan bilgiye göre de Trabzonspor'un son hamleyi Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek yapacağı öne sürüldü.
SÜLEYMAN HURMA AÇIKLAMIŞTI
Süleyman Hurma ise transferle ilgili olarak "Emre Mor için çok teklif var.
Becerebilirsem kadroda tutmak istiyorum.
Andrea Pirlo, ben buraya sıradan işler yapmaya geldim demiyor.
Biz de inşallah ona o imkanları sunarız." ifadelerini kullanmıştı.
10 GOLE KATKI YAPTI
İstanbul temsilcisinin geçtiğimiz sezon Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, 29 müsabakada forma şansı buldu.
24 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterdi.
Tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.
BONSERVİSİNİ KARAGÜMRÜK ALDI
Emre Mor'un transferi konusunda Fatih Karagümrük ile Celta Vigo arasında anlaşma sağlandı.
La Liga temsilcisinde forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncunun hakları İstanbul ekibine geçti.
Emre Mor'un sözleşme detaylarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon 700 bin euro olarak gösteriliyor.