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Bakasetas 12 milyon euro

Yunanistan Milli Takımı ile çıktığı son 4 maçta 3 gol atarak şov yapan Anastasios Bakasetas, Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde '12 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Bakasetas 12 milyon euro

Yunanistan Milli Takımı ile çıktığı son 4 maçta 3 gol atarak şov yapan Anastasios Bakasetas, Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde '12 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

JUVENTUS DEVREDE

İtalya basını, Bakasetas'ı Juventus'un istediğini öne sürdü. Juventus Asbaşkanı Nedved'in Yunan maestroyu kadrosuna katmak istediği yazıldı. Bakasetas, Trabzonspor ile bu sezon 43 maça çıktı; 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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