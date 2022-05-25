Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

TFF Başkanlığıyla ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "TFF Başkanlığı için muhtemel adaylarla bir görüşme yapacağız. Şu anda ismi zikredilen iki başkan adayımız var ama resmi olarak adaylıklarını açıklamadılar.

Adaylıklarını açıklayan başkanlarla birlikte Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yaparak, ülke futbolunun sorunlarını konuşup çözüm önerilerini kendilerinden aldıktan, kendi içimizde değerlendirdikten sonra, Kulüpler Birliği olarak yol haritası çizeceğimiz konusunda fikir birliğine vardık." dedi.