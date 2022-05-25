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Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Son dakika spor haberi: Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için aday olması beklenen isimlerle görüşeceklerini söyledi. Gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, Türk futbolunun acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu aktardı. Öte yandan Ahmet Ağaoğlu, yabancı sınırıyla ilgili konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:07
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

TFF Başkanlığıyla ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "TFF Başkanlığı için muhtemel adaylarla bir görüşme yapacağız. Şu anda ismi zikredilen iki başkan adayımız var ama resmi olarak adaylıklarını açıklamadılar.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Adaylıklarını açıklayan başkanlarla birlikte Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yaparak, ülke futbolunun sorunlarını konuşup çözüm önerilerini kendilerinden aldıktan, kendi içimizde değerlendirdikten sonra, Kulüpler Birliği olarak yol haritası çizeceğimiz konusunda fikir birliğine vardık." dedi.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

"YABANCI SINIRI NE OLACAK?"
Türk futbolunun acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Transfer penceresi 17 Haziran olarak açıklandı. 14/8 mi olacak 12/7 mi olacak. Bu günü geldiğinde karar verilecek bir olay değil.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Planlamasını önceden yapan kulüplerin mesafe kat ettiğini hep söyledik. Bu planlamanın önemini söyledik.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

3 haftadan kısa bir süre kaldı. Hala neticeye ulaşamamış yayın ihalesi konusu var.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Bu sadece bizi değil yayıncı kuruluşu da ilgilendiren bir sorun. Liglerin başlamasına 2 ay kalmış.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Yayıncı kuruluş da kendi hesabını, pazarlama planını yapmak zorunda.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Kulüplerin planlı olmaya uğraştıkları, yayıncının planlama için uğraştığı noktada haziran ayı sonuna ötelenmesinin doğuracağı sonuçlar var.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Ön eleme oynayacak kulüpler var, sezonu erken açmak zorundalar. Haziranın sonunda ön elemeye başlayacak takım, 17 Haziran'da alınacak kararla kadrosuna yabancı oyuncu mu katacak yoksa kadrosundaki yabancılarla vedalaşmak zorunda mı kalacak?" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

"KULÜPLERİN MENFAATİNİ DÜŞÜNECEĞİZ"
Kulüplerden bir yaklaşım bekliyorlarsa, kendilerini davet ederek planlarını, projelerini, mevcut sorunlara ne çözüm getireceklerini öğreneceğiz.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Adaylarla ilgili herhangi bir önyargı yok. Kulüplerin menfaati doğrultusunda hareket etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

"PROFESYONAL YAPIYA GEÇİLMELİ"
Ahmet Ağaoğlu son olarak, "Benim Kulüpler Birliği başkanlığı için tavrım belli. Bir profesyonel yapıya geçilmeli ve ivedilikle o yapıya geçilmesi noktasında ben başkan oldum.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Eylül, ekim, haydi kasım dedik. Ocakta yapılan toplantıda profesyonel yapı için erken diyenler oldu, çoğu başkan profesyonel yapıyı hemen istiyor aslında.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Ben bu görevi uzun süre yapmak için gelmedim. Ben de geçenlerde açık ve net ifade ettim.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

Büyük ihtimalle TFF seçimlerini takip eden 2-3 gün içerisinde yeni yönetimi ve yeni başkanın seçilmesi yönünde hareket edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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