Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması!

TFF Başkanlığıyla ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "TFF Başkanlığı için muhtemel adaylarla bir görüşme yapacağız. Şu anda ismi zikredilen iki başkan adayımız var ama resmi olarak adaylıklarını açıklamadılar.
TFF Başkanlığıyla ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "TFF Başkanlığı için muhtemel adaylarla bir görüşme yapacağız. Şu anda ismi zikredilen iki başkan adayımız var ama resmi olarak adaylıklarını açıklamadılar.
Adaylıklarını açıklayan başkanlarla birlikte Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yaparak, ülke futbolunun sorunlarını konuşup çözüm önerilerini kendilerinden aldıktan, kendi içimizde değerlendirdikten sonra, Kulüpler Birliği olarak yol haritası çizeceğimiz konusunda fikir birliğine vardık." dedi.
"YABANCI SINIRI NE OLACAK?"
Türk futbolunun acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Transfer penceresi 17 Haziran olarak açıklandı. 14/8 mi olacak 12/7 mi olacak. Bu günü geldiğinde karar verilecek bir olay değil.
Planlamasını önceden yapan kulüplerin mesafe kat ettiğini hep söyledik. Bu planlamanın önemini söyledik.
3 haftadan kısa bir süre kaldı. Hala neticeye ulaşamamış yayın ihalesi konusu var.
Bu sadece bizi değil yayıncı kuruluşu da ilgilendiren bir sorun. Liglerin başlamasına 2 ay kalmış.
Yayıncı kuruluş da kendi hesabını, pazarlama planını yapmak zorunda.
Kulüplerin planlı olmaya uğraştıkları, yayıncının planlama için uğraştığı noktada haziran ayı sonuna ötelenmesinin doğuracağı sonuçlar var.
Ön eleme oynayacak kulüpler var, sezonu erken açmak zorundalar. Haziranın sonunda ön elemeye başlayacak takım, 17 Haziran'da alınacak kararla kadrosuna yabancı oyuncu mu katacak yoksa kadrosundaki yabancılarla vedalaşmak zorunda mı kalacak?" ifadelerini kullandı.
"KULÜPLERİN MENFAATİNİ DÜŞÜNECEĞİZ"
Kulüplerden bir yaklaşım bekliyorlarsa, kendilerini davet ederek planlarını, projelerini, mevcut sorunlara ne çözüm getireceklerini öğreneceğiz.
Adaylarla ilgili herhangi bir önyargı yok. Kulüplerin menfaati doğrultusunda hareket etme kararı aldık." şeklinde konuştu.
"PROFESYONAL YAPIYA GEÇİLMELİ"
Ahmet Ağaoğlu son olarak, "Benim Kulüpler Birliği başkanlığı için tavrım belli. Bir profesyonel yapıya geçilmeli ve ivedilikle o yapıya geçilmesi noktasında ben başkan oldum.
Eylül, ekim, haydi kasım dedik. Ocakta yapılan toplantıda profesyonel yapı için erken diyenler oldu, çoğu başkan profesyonel yapıyı hemen istiyor aslında.
Ben bu görevi uzun süre yapmak için gelmedim. Ben de geçenlerde açık ve net ifade ettim.
Büyük ihtimalle TFF seçimlerini takip eden 2-3 gün içerisinde yeni yönetimi ve yeni başkanın seçilmesi yönünde hareket edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.