Haberler Trabzonspor Sümer’in mezarına ziyaret

Sümer’in mezarına ziyaret

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in Maçka'daki mezarını ziyaret etti. Başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas'ın da yer Fırtına, bu sezon aldığı ziyarette, Sümer için dua edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Sümer’in mezarına ziyaret

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in Maçka'daki mezarını ziyaret etti. Başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas'ın da yer Fırtına, bu sezon aldığı ziyarette, Sümer için dua edildi.

AVCI KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Anadolu Tayfa Trabzonsporlular Derneği tarafından "Şampiyonlar Kütüphanesi" projesi kapsamında bir yeni kütüphane daha açıldı. Trabzon Çağlayan Adnan Menderes İlköğretim Okulu'nda açılan kütüphaneye teknik direktör Abdullah Avcı'nın adı verildi.

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Şampiyon Trabzonspor'dan bayram mesajı: ''İstiklal ve istikbal mücadelemizin nişanesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.''

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