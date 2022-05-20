Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Rumen basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavili takım, Romanya Ligi takımlarından FCSB'de forma giyen 10 numara oyuncusu Florin Tanase ile ilgileniyor.
Haberde Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.
Ayrıca Çin, Körfez ve ABD'nin önemli kulüplerinin de Tanase için devrede olduğu yazıldı.
SERBEST KALMA BEDELİ 3 MİLYON EURP
27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3 milyon Euro olduğu ve aylık 30 bin Euro kazandığı belirtildi.
Ancak, Rumen ekibinin 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Tanase'yi kiralamaya sıcak bakmadığı belirtildi.
20 GOL VE 7 ASİST PERFORMANSI
Bilindiği üzere oyuncunun ismi geçen yaz transfer döneminde Trabzonspor, Al Nassr FC Riad, Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile anılmıştı.
Bu sezon FSCB ile 33 maça çıkan ve 2 bin 825 dakika sahada kalan Florin Tanase, 19 gol ve 7 asist ile takımına büyük katkı sağladı
FLORİN TANASE KİMDİR?
Tam adı Florin Lucian Tanase olan Florin Tanase 30 Aralık 1994 tarihinde Romanya'nın Muntenia eyaletinin Dâmbovi?a ilçesinde bulunan Gaeşti kasabasında doğdu. 27 yaşında.
Futbola Academia Hagi'de başlayan orta sahaya oyuncusu buradan FC Viitorul'nun yolunu tuttu.
FC Voluntari'de bir sezon kiralık oynadıktan sonra kendi kulübünde forma giymeye devam etti.
2016 yılının yazında ise 1.5 milyon euro karşılığında FCSB'ye transfer oldu.
Ülkenin en önemli kulüplerinden birinde kaptanlık yapıyor. Bu sezon çıktığı 35 maçta 20 gol atıp 7 de asist yaptı ve 2825 dakika sahada kaldı.
Kariyerinde 1 Romanya Ligi ve 1 Romanya Kupası zaferi bulunuyor.
Gol krallığı da yaşayan Romen maestro kariyerinde çıktığı 308 maçta 105 kez rakip fileleri sarsıp 55 defa da arkadaşlarına gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.