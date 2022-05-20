Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Ayrıca Çin, Körfez ve ABD'nin önemli kulüplerinin de Tanase için devrede olduğu yazıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 3 MİLYON EURP 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3 milyon Euro olduğu ve aylık 30 bin Euro kazandığı belirtildi.