Haberler Trabzonspor Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına hız vermeden başladı. Yeni sezon öncesi transferde ince eleyip sık dokuyan bordo-mavililer için flaş bir iddia gündeme geldi. Rumen basını Trabzonspor'un Florin Tanase için devrede olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 18:41 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 18:41
KEMAL TAMTÜRK
Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Rumen basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavili takım, Romanya Ligi takımlarından FCSB'de forma giyen 10 numara oyuncusu Florin Tanase ile ilgileniyor.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Haberde Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Ayrıca Çin, Körfez ve ABD'nin önemli kulüplerinin de Tanase için devrede olduğu yazıldı.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

SERBEST KALMA BEDELİ 3 MİLYON EURP

27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3 milyon Euro olduğu ve aylık 30 bin Euro kazandığı belirtildi.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Ancak, Rumen ekibinin 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Tanase'yi kiralamaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

20 GOL VE 7 ASİST PERFORMANSI

Bilindiği üzere oyuncunun ismi geçen yaz transfer döneminde Trabzonspor, Al Nassr FC Riad, Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile anılmıştı.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Bu sezon FSCB ile 33 maça çıkan ve 2 bin 825 dakika sahada kalan Florin Tanase, 19 gol ve 7 asist ile takımına büyük katkı sağladı

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

FLORİN TANASE KİMDİR?

Tam adı Florin Lucian Tanase olan Florin Tanase 30 Aralık 1994 tarihinde Romanya'nın Muntenia eyaletinin Dâmbovi?a ilçesinde bulunan Gaeşti kasabasında doğdu. 27 yaşında.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Futbola Academia Hagi'de başlayan orta sahaya oyuncusu buradan FC Viitorul'nun yolunu tuttu.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

FC Voluntari'de bir sezon kiralık oynadıktan sonra kendi kulübünde forma giymeye devam etti.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

2016 yılının yazında ise 1.5 milyon euro karşılığında FCSB'ye transfer oldu.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Ülkenin en önemli kulüplerinden birinde kaptanlık yapıyor. Bu sezon çıktığı 35 maçta 20 gol atıp 7 de asist yaptı ve 2825 dakika sahada kaldı.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Kariyerinde 1 Romanya Ligi ve 1 Romanya Kupası zaferi bulunuyor.

Rumen basını duyurdu! Trabzonspor Florin Tanase için devrede

Gol krallığı da yaşayan Romen maestro kariyerinde çıktığı 308 maçta 105 kez rakip fileleri sarsıp 55 defa da arkadaşlarına gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

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