Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Fotomaç'a konuştu: Dünyaya örnek olduk!

Ahmet Ağaoğlu, 'şampiyon başkan' sıfatıyla ilk röportajını gazeteniz Fotomaç'a verdi. Ağaoğlu, İstanbul'daki ofisinde gerçekleştirdiğimiz sohbette samimi açıklamalar yaptı: "Abdullah Avcı geçtiğimiz yılın şubat ayında, 'Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz' dedi. Bu, medyanın belirli bir bölümünden eleştiri aldı. 'Daha sezonun ortasındayız. Neden gelecek sezon' dediler. Erken planlamaya alışık olmayan bir ülkede bu eleştirilerin olması normaldi. Tabii bu konuda her türlü her şekilde Abdullah Avcı'nın hakkını teslim etmek lazım. O çok vizyonlu baktı ve bu bir vizyondur. Siz bakarsınız 10 metreyi görürsünüz, bir başkası bakar 100 metreyi görür. Trabzonspor kalibresindeki bir kulübü eğer şampiyonluğuna hazırlamayı düşünüyorsanız planlamayı erken yapmalısınız."
YOLA HERKESTEN ERKEN ÇIKTIK
Türk futbolunda özellikle bazı kulüplerin felsefesi şu: 'Kervan yolda düzülür. Biz de aslında kervanı yolda düzdük ama biz yola hepsinden önce çıktık. Hocanın programı doğrultusunda hareket ettik. Bu sadece oyuncu transferi olarak algılanmasın. O dönem içerisinde bizim kamp yerimiz, kamp tarihimiz, kamp programımız ve hazırlık maçlarımızın sayısı belliydi. Hocamızın kadroda görmek istediği oyuncuların neredeyse hepsiyle anlaşmıştık. Listesinin yüzde 80'ini tamamlamıştık. Daha sonra Hamsik, Cornelius ve Siopis de bize katıldı. Biz sezon başındaki hazırlık kampına hocamızın kafasındaki yani planladığı kadroyla başladık. Tabii ki bu çok önemliydi. Çünkü eksiklerimizi diğer takımlara göre bir ay önceden görme şansımız ve ortadan kaldırma fırsatımız oldu.
2019-2020'DE TÜRBÜLANSA GİRDİK
Hem idari hem sportif hem de finansal anlamda bütün şeyleri bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Bir taraftan gelir gider dengesini korumaya çalışırken; diğer taraftan sağlıklı bir yapı oluşturmaya çalışıyorsunuz. 2019- 20'de bunu yaşadık. Orada bir irtifa kaybı oldu. Avrupa kupalarından men cezası almamızla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalinin ortadan kalkmasıyla ile hem bir kadro zaafına uğradık hem de oradan gelecek olan 25 milyon euro'luk gelirden mahrum kaldık. Bu sefer gelir gider tablomuzu yeniden revize etmek zorunda kaldık. Bu da beklenti içerisinde olan camiaya ve taraftarımıza olumsuz olarak yansıdı. O süreç bizi baya zorladı. Trabzonspor bu süre içerisinde çok ciddi irtifa kaybına uğradı ama toparlandı. Geçmişte de bu tür türbülanslar yaşandı ama toparlanma süresi 5-10 yıllık buluyordu. Bu kez bir yılda toparlandık.