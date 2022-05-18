Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Fotomaç'a konuştu: Dünyaya örnek olduk!

'İNŞALLAH ÇOK AZ HASARLA AYRILIRIZ' Bir Trabzonsporluya Allah'ın bahşedebileceği en güzel yerdeyim. Trabzonspor başkanı olmayı çok isteyebilirsiniz ama bu Allah'ın takdiridir. Bu görevden ne zaman ayrılacağımızı Allah bilir. Alkışlanarak ayrılan kulüp başkanı yok maalesef. İnşallah alkışlanarak değil de belki çok az hasarla bize verilen bu görevi yerine getirerek tamamlamayı nasip eder.

BİZ HİÇ HAYAL SATMADIK Zaten böyle bir hedefimiz yoktu, önce onu söyleyeyim. Yani orayı, şampiyonluğu zorlayacaktık ama şampiyonluk parolasıyla yola çıkmamıştık. Gerçekçi olmak gerekirse hayal satmaya kalktığınız zaman hayali satarsın. Bunları söyleyenler oluyor, 'Şampiyon biziz ikinci kim' gibi. Bu hem sporun etik ve ahlak değerlerine, hem de sporun ruhuyla bağdaşmayan bir durum. Ben defalarca söyledim sezon başı şampiyonluk parolasıyla yola çıkarsınız ama sizinle birlikte bu parolayla yola çıkan 4-5 takım olabiliyor. Camiamızı konsolide etmek veya taraftarın heyecanını üst noktada tutmak için böyle bir söylem içine girebilirsiniz. Ama başaramadığınız zaman camiadaki hayal kırıklığı çok daha derin olur. Gerçekçi olmak lazım.

BANA 'CİMRİ' DİYORLAR OLMAYAN PARAYI NASIL HARCAYAYIM

Abdullah Avcı tarafından verilen transfer listesini görünce ne hissettiniz? Çünkü önemli isimler vardı? Tasarrufa önem veren bir başkan olarak biliniyorsunuz.

Şimdi şöyle söyleyeyim; hani siz o kelimeyi kullanmadınız ama ben söyleyeyim. Yani beni çok cimri, para harcamak istemeyen biri olarak biliyorlar. Ama içeride olmayan paranın neyini harcayacaksınız ki? Yani elinizde 100 lira paranız varsa veya 100 lirayı karşılayabileceğiniz bir şey varsa ve önünüzde 200-300 liralık bir transfer listesi gelirse bu tamamen gerçekçilikten uzak olur.