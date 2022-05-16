Nwakaeme’den rekor

Altay'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da penaltıdan gol atan Nwakaeme, kariyer rekoru kırdı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı sol kanat, 4 sezonda 144 resmi maça çıkıp rakip fileleri 46 kez havalandırırken, 40 da asist yaparak takımına önemli katkı yaptı. Nijeryalı oyuncu, ligde 2018- 2019 sezonunda 27 maçta 10, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11, 2020-2021'de 34 müsabakada 7, bu sezon ise 29 mücadelede 12 gol atma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki süper yıldız, bordo- mavili forma ile en skorer dönemine ulaştı.