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Nwakaeme’den rekor

33 yaşındaki Nijeryalı sol kanat bu sezon 12 gole ulaştı ve bordo mavili forma ile en skorer dönemine ulaştı. Toplamda 45 gole çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Nwakaeme’den rekor
Altay'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da penaltıdan gol atan Nwakaeme, kariyer rekoru kırdı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı sol kanat, 4 sezonda 144 resmi maça çıkıp rakip fileleri 46 kez havalandırırken, 40 da asist yaparak takımına önemli katkı yaptı. Nijeryalı oyuncu, ligde 2018- 2019 sezonunda 27 maçta 10, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11, 2020-2021'de 34 müsabakada 7, bu sezon ise 29 mücadelede 12 gol atma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki süper yıldız, bordo- mavili forma ile en skorer dönemine ulaştı.
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