Abdullah Avcı: Saygı beklerdik!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakika sonunda Kayserispor'u tebrik ederken yaşananlara üzüldüklerini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı "Ben oyunun içinde kalmak istiyorum. Yaşananlar hiç olmadı. Kayserispor'a finalde başarılra dilerim. Biz ülkenin şampiyon takımıyız. Geçen hafta Hatay'da bir saygı gördük. Burada da aynısını beklerdik. Patlayıcı madde, jeton, pet şişe, bozuk para her şeyi attılar. Bir sürü şey yedik kafamıza" dedi. Avcı sözlerini şöyle bitirdi: Kupalar kazanılır, kaybedilir ama açılan yaralar kolay kapanmaz.