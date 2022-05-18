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Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Fırtına ilk olarak takıma bir sol bek katmayı planlıyor. Abdullah Avcı, bu doğrultuda adaylarını belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:52
Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı yaptığı basın toplantısında sol bek, stoper ve sağ beke transfer gerçekleştireceklerini söyledi.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Özellikle savunmanın soluna nokta atışı bir takviye düşünülüyor.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Nitekim bu sezon en büyük sıkıntı orada yaşandı.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Avcı tam 8 farklı oyuncu kullandı.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Ancak bir türlü istikrar sağlanamadı.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Karadeniz ekibi sorunu kökünden çözmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Gündemdeki isim; Ghislain Konan.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Reims'le sözleşmesi bitecek olan Fildişili sol bek için temasların başladığı öğrenildi.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Pek çok talibi bulunan Konan konusunda elini çabuk tutan Fırtına, geçen sezonki gibi erken davranıyor.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off oynanacağı için en az 2-3 transferin yine kamp dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Konan, devre arasında Fenerbahçe 'nin de ciddi şekilde gündemindeydi.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Trabzonspor, bonservis maliyeti bulunmayan 26 yaşındaki yıldızı imza parası formülüyle ikna etmeyi planlıyor.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

Konan'ın yanı sıra sol bek listesinde 2-3 önemli alternatifin daha bulunduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da sol beke iki aday!

İç piyasada ise Kasımpaşa'dan Eren Elmalı radarda. (Karadeniz Gazetesi)

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