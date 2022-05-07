Cornelius pas geçti!

Süper Lig'de forma giydiği son üç maçta 2 gol+1 asist üreten Andreas Cornelius, Atakaş Hatay-spor'u pas geçti. İkinci yarının başında oyuna giren Danimarkalı futbolcu, çektiği 2 isabetli şutta gününde olan kaleci Munir'i geçemedi.
SüperLig'de forma giydiği son üç maçta 2 gol+1 asist üreten Andreas Cornelius, Atakaş Hatay-spor'u pas geçti. İkinci yarının başında oyuna giren Danimarkalı futbolcu, çektiği 2 isabetli şutta gününde olan kaleci Munir'i geçemedi. 15 golde kalan Cornelius, gol krallığı yarışında da fırsatı kullanamadı.