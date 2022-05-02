Akyazı efsanesi

Fırtına, Akyazı'yı kaleye çevirdi. Bordo-mavililer, iç sahada geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 419 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti, bu sezon 18 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Böylece sahasındaki son 24 karşılaşmada 15 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Trabzon bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda.

AVCI İLE REKORA

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilkleri başardı. Ligin 9'uncu haftasından itibaren liderliği bırakmayan Avcı, kulüp tarihindeki, 1979-80'deki 28 haftalık liderlik rekoru 42 yıl sonra bu sezon ligin bitimi ile birlikte kıracak.