Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor, ilk karşılaşmasını 16 veya 17 Ağustos günlerinden birinde oynarken rövanş 23-24 Ağustos'ta oynanacak.