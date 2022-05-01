Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!

Sezonu şampiyon tamamlayarak hasrete son veren Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolu belli oldu.
Sezonu şampiyon tamamlayarak hasrete son veren Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolu belli oldu.
TRABZONSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖN ELEME OYNAYACAK MI?
Türkiye'nin Avrupa kupalarında topladığı ülke puanları nedeniyle hiçbir takım Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım hakkı kazanamayacak. Rusya ve Ukrayna kulüplerinin mevcut durumu nedeniyle Avrupa kupalarında yer almıyor.
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılım gösterecek. Fırtına, play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor, ilk karşılaşmasını 16 veya 17 Ağustos günlerinden birinde oynarken rövanş 23-24 Ağustos'ta oynanacak.
Trabzonspor'un rakibi 2 Ağustos Salı günü çekilecek kurada belli olacak.