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Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Hasreti dindiren ve taraftarını mutlu eden bordo-mavililerde gözler bir yandan da Avrupa'ya çevrildi. Fırtına'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolu merak ediliyor. Peki Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 12:37
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!

Sezonu şampiyon tamamlayarak hasrete son veren Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolu belli oldu.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖN ELEME OYNAYACAK MI?
Türkiye'nin Avrupa kupalarında topladığı ülke puanları nedeniyle hiçbir takım Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım hakkı kazanamayacak. Rusya ve Ukrayna kulüplerinin mevcut durumu nedeniyle Avrupa kupalarında yer almıyor.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılım gösterecek. Fırtına, play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor, ilk karşılaşmasını 16 veya 17 Ağustos günlerinden birinde oynarken rövanş 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu!

Trabzonspor'un rakibi 2 Ağustos Salı günü çekilecek kurada belli olacak.

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