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Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarı arasında Bağdat Caddesi'nde gerginlik!

Son dakika spor haberi: Sahasında Antalyaspor ile berabere kalmasının ardından şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da büyük bir coşku yaşanıyor. Ülkenin her yerinden taraftarlar bu büyük zaferi kutlamak için sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi'nde kutlama yapmak isteyen bordo-mavili taraftarlar ile Fenerbahçe taraftarı karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlik çevik kuvvet ekipleri tarafından yatıştırıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 10:56
Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarı arasında Bağdat Caddesi'nde gerginlik!

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarı arasında Bağdat Caddesi'nde gerginlik!

Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar ile şampiyonluk kutlaması yapmak isteyen Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarı arasında Bağdat Caddesi'nde gerginlik!

Alınan önlemler sırasında kavgaya karışan bazı taraftarlar, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerilim nedeniyle trafiğe kapatılan Bağdat Caddesi sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

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