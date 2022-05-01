Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarı arasında Bağdat Caddesi'nde gerginlik!

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı.
Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar ile şampiyonluk kutlaması yapmak isteyen Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Alınan önlemler sırasında kavgaya karışan bazı taraftarlar, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerilim nedeniyle trafiğe kapatılan Bağdat Caddesi sabah saatlerinde trafiğe açıldı.