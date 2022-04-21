Haberler Trabzonspor Özyazıcı’ya 86. yaş sürprizi

Özyazıcı’ya 86. yaş sürprizi

Avcı, ziyaret edip forma ve kasket verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Özyazıcı’ya 86. yaş sürprizi

Trabzonspor, teknik direktörlük döneminde kulübe 4 lig şampiyonluğu kazandıran efsane hocası Ahmet Suat Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi yaptı. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve eski futbolculardan Ali Kemal Denizci, 86 yaşına giren Özyazıcı'yı evinde ziyaret etti. Kasketin öncüsü olan Özyazıcı'ya doğum günü hediyesi olarak kasket ve 61 numaralı forma hediye edildi.

YÖNETİM: KASKETİN ÖNCÜSÜ
Kulübün sosyal medya hesabından da Ahmet Suat Özyazıcı için açıklama yapıldı. "Trabzonspor devriminin mimarlarından Ahmet Suat Özyazıcı 86 yaşında! Kupaların efendisi, kasketlilerin öncüsü, değerli büyüğümüz Özyazıcı'nın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz" denildi.

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