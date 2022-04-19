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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE ASPOR 📺 | Trabzonspor - Kayserispor kupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Abdullah Avcı yönetiminde büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'u ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu'ndaki müsabakada Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 16:10
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE ASPOR 📺 | Trabzonspor - Kayserispor kupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Ligin lideri Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, A. Ömür, Kouassi, Nwakaeme, Koita

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Emrah, Bertolacci, Campanharo, Gavranovic, Thiam

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

🏆TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

🏆KAYSERİSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

ASpor CANLI YAYIN

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