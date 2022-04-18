Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi

Abdullah Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeyi bekleyen Trabzonspor, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, bu doğrultuda gündeme gelen Birger Meling transferini veto etti. İşte nedeni ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:14
Abdullah Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi

Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen Birger Meling, son 6 maçın 5'inde formayı Truffert'e kaptırınca kapıyı çaldı…

Abdullah Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi

Norveçli sol bekin menajeri Rennes'den ayrılmak istediğini eğer ilgi devam ediyorsa, bordo-mavili formayı giymeye hazır olduğunu iletti.

Abdullah Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi

Ancak Abdullah Avcı sezon başında kendilerini reddederek Nimes'den Rennes'e giden Meling'i istemedi.

Abdullah Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi

Gelecek sezon zaten yabancı sayısında düşüş olacağını bu mevki için devre arasında alamadıkları Oscar Dorley'ye yeniden teklif yapılmasının daha mantıklı olduğunu belirtti.

Abdullah Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Avcı, Meling'in üzerini çizdi. Puchacz için de karar vermediğini belirtti.

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