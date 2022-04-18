Abdullah Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi

Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen Birger Meling, son 6 maçın 5'inde formayı Truffert'e kaptırınca kapıyı çaldı…
Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen Birger Meling, son 6 maçın 5'inde formayı Truffert'e kaptırınca kapıyı çaldı…
Norveçli sol bekin menajeri Rennes'den ayrılmak istediğini eğer ilgi devam ediyorsa, bordo-mavili formayı giymeye hazır olduğunu iletti.
Ancak Abdullah Avcı sezon başında kendilerini reddederek Nimes'den Rennes'e giden Meling'i istemedi.
Gelecek sezon zaten yabancı sayısında düşüş olacağını bu mevki için devre arasında alamadıkları Oscar Dorley'ye yeniden teklif yapılmasının daha mantıklı olduğunu belirtti.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Avcı, Meling'in üzerini çizdi. Puchacz için de karar vermediğini belirtti.