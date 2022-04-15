Trabzonspor Karagümrük maçı CANLI izle! TS Karagümrük maçı canlı anlatım | Trabzonspor maçı izle

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor.





İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Levent, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Biraschi, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

📺 TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı saat 20:30'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

👉 AVCI KARİYER REKORUNU KIRMA PEŞİNDE!

Trabzonspor'da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıktı. Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin, Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı henüz lig bitmeden kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak.

💥 SÜPER LİG'DE 6. RANDEVU

İki takım bu zamana kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük rakip fileleri 1 kez havalandırırken, bordo-mavililer 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

💥 VOLKAN DEMİREL İLE 16 MAÇTA 7 GALİBİYET

Fatih Karagümrük'te bu sezon 17. haftada göreve getirilen Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılar ile Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçen hafta bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligdeki konumunu koruyan Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına moralli gitti.