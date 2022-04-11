TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 23 haftadır zirveyi bırakmıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta sonunda 72 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, 23 haftadır liderliğini sürdürürken mutlu sona da yaklaştı.
Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra liderlik koltuğunu bırakmadı. Karadeniz ekibi, ligde 21 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 72 puan toplarken en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 13 puanlık fark oluşturdu.
EN ERKEN ŞAMPİYONLUK ŞANSI
Trabzonspor, bu hafta sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenip Fenerbahçe ve üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un puan kaybetmesi halinde ligin bitimine 5 hafta kala mutlu sona ulaşmış olacak.