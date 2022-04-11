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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 23 haftadır zirveyi bırakmıyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta geride kalırken Trabzonspor, rakipleriyle arasındaki farkı koruyarak şampiyonluğa koşuyor. Ligin 9. haftasından itibaren liderlik koltuğunda oturan bordo-mavili ekip, birçok alanda da rekor kırarak tarihe geçme şansına sahip.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:10
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 23 haftadır zirveyi bırakmıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta sonunda 72 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, 23 haftadır liderliğini sürdürürken mutlu sona da yaklaştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 23 haftadır zirveyi bırakmıyor!

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra liderlik koltuğunu bırakmadı. Karadeniz ekibi, ligde 21 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 72 puan toplarken en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 13 puanlık fark oluşturdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 23 haftadır zirveyi bırakmıyor!

EN ERKEN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Trabzonspor, bu hafta sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenip Fenerbahçe ve üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un puan kaybetmesi halinde ligin bitimine 5 hafta kala mutlu sona ulaşmış olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 23 haftadır zirveyi bırakmıyor!

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Karadeniz ekibi, bu hafta şampiyonluğu garantilemesi halinde lig tarihinde en erken şampiyonluğu elde etme başarısı göstermiş olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 23 haftadır zirveyi bırakmıyor!

EN ÇOK PUAN FARKIYLA ŞAMPİYONLUK REKORU

Trabzonspor'un en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı da sürüyor. Ligin bitimine 6 hafta kala 13 puanlık fark yakalayan Karadeniz ekibi, 12 puanlık rekorun da önünde bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 23 haftadır zirveyi bırakmıyor!

Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçmişti. Trabzonspor bu rekoru da kırma şansına sahip.

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