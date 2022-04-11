TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 23 haftadır zirveyi bırakmıyor!

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Karadeniz ekibi, bu hafta şampiyonluğu garantilemesi halinde lig tarihinde en erken şampiyonluğu elde etme başarısı göstermiş olacak.

EN ÇOK PUAN FARKIYLA ŞAMPİYONLUK REKORU Trabzonspor'un en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı da sürüyor. Ligin bitimine 6 hafta kala 13 puanlık fark yakalayan Karadeniz ekibi, 12 puanlık rekorun da önünde bulunuyor.