Şölene gelin

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluğu 1 hafta daha ertelediklerini söylerken taraftarlara çağrıda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Gaziantep'in evinde aldığı başarılı sonuçlara dikkat çekerken, şampiyonluğa uzanan yolun çetrefilli olduğunu ifade etti. Avcı, "Marek'i kazandık. Vitor uzun aradan sonra çıktı. Savunmada dengeliyiz. İçeride iyi takımla oynadık. Oyunun yönünü değiştiren, kenar ortadan yapan, ikili mücadeleye giren, hava topu kazanan, duran topu arayan takımdı" dedi.

ŞAMPİYONLUK SABIR İSTİYOR

Maçı kazanmak için her şeyi denediklerini belirten Avcı,"Ön tarafımızın inişli çıkışla performans sergilemeler bunun içinde var. Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim adımıza güzel. Önümüzdeki hafta Karagümrük müsabakası ve içeride oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum. O desteklerini, bayraklarını da alarak sandıktaki bayrakları da çıkartarak bu maça bekliyoruz. Kolay maç yok. Rakibi de tebrik ediyoruz" yorumunda bulundu.