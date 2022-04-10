Trabzonspor adım adım

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Lider bu sonuçla puanını 72'ye yükseltti. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor ile fark 14'e çıktı. Çekişmeli maçta Trabzonspor, 19. dakikada direğe takıldı. Andreas Cornelius, Visca'nın ortasında Günay'ı geçen topa kale önünde kafayı vurdu. Yan direğe çarpan top kale çizgisini geçmek üzereyken kaleci Günay Güvenç son bir hamle ile meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. Sonrasında ise evsahibi Gaziantep gole yaklaştı.



HAFTAYA İLAN EDEBİLİR

Muhammet'in 35'teki vuruşunda Uğurcan'ın çeldiği top yan direğe çarptıktan sonra dışarı gitti. İki takımın yakaladığı diğer pozisyonlarda kaleciler Uğurcan ile Günay gole izin vermeyince maç başladığı gibi 0-0 bitti. Trabzon haftaya sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep ise Konya deplasmanına gidecek. Trabzon kazanır, Konyaspor da puan kaybederse (Fenerbahçe'nin de iki maçından en az birinde puan kaybetmesi gerek) bordo-mavililer şampiyonluğunu ilan edecek.



AVCI'DAN BEKLENEN KADRO

Abdullah Avcı, beklenen kadro ile çıktı. Beşiktaş maçından farklı olarak Dorukhan'ın yerine Peres, Denswil'in yerine Hugo ve Puchacz'ın yerine Denswil görev yaptı. Siopis'in yerine Hamsik, Bakasetas'ın yerine Dorukhan, Djaniny'nin yerine Cornelius forma giydi.



HUGO 40 GÜN SONRA

Fırtına'da Vitor Hugo 40 gün sonra sahalara döndü. 1 Mart'taki Antalya kupa maçında sakatlanan Brezilyalı stoperin sağ diz alt kemiğinde kırık meydana gelmişti. En az 2 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklanan Hugo, yoğun tedavi sonucunda dün formasına kavuştu.



2. KEZ GOL ATAMADI

Fırtına ligde bu sezon ikinci kez gol atamadı. İlk yarının son maçında Medipol Başakşehir ile evinde golsüz berabere kalan Trabzonspor, diğer 31 maçın hepsinde fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer ligde geride kalan 32 haftada 59 gol kaydetti.