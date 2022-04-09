Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı izle | TS maçı canlı

Süper Lig'de heyecan dorukta... Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'dan itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER:

GAZİANTEP FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

SÜPER LİG'DE 6 RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantep FK, yapacakları maçla birlikte 6. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 5 maçta Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. İki takım arasında oynanan 5 maçta Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, Gaziantep FK ise iki maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.

HER ALANDA LİDER

Trabzonspor, iç sahada elde ettiği yenilmezlik serisi ile en iyi iç saha takımı olurken, dış sahada aynı başarıyı sürdürdü. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada ise 33 puan topladı.