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PFDK’dan ağır fatura

PFDK, Trabzon'a Beşiktaş derbisi nedeniyle ağır fatura kesti. Kurul, kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle doğu üst tribün B, C, D, E, F, kuzey kale arkası alt H, I, VIP platinum C, VIP gold B, kuzey kale arkası üst B, C, D, Aktif Bank güney üst C, D blokta yer alan seyircilere 1 maç ceza verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 06:50
PFDK’dan ağır fatura
PFDK, Trabzon'a Beşiktaş derbisi nedeniyle ağır fatura kesti. Kurul, kötü ve çirkin tezahürat gerekçesiyle doğu üst tribün B, C, D, E, F, kuzey kale arkası alt H, I, VIP platinum C, VIP gold B, kuzey kale arkası üst B, C, D, Aktif Bank güney üst C, D blokta yer alan seyircilere 1 maç ceza verdi. Bu taraftarlar Karagümrük maçında şampiyonluk gelirse statta olamayacak. Taraftar sosyal medyadan karara tepki gösterdi.
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