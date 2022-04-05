Beşiktaş'ta dün hareketli saatler yaşandı. Deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren Trabzon derbisinde takımların ortaya koydukları performans taraflı-tarafsız herkesin takdirini toplarken; maç içinde yaşanan bir pozisyon nedeniyle 'kural hatası' yapıldığı iddiası ise gündeme damgasını vurdu. Beşiktaş yönetimi, maçın 49. dakikasında kaleciye pastan doğan çift vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığını, bunun da kural hatasına girdiğini belirterek TFF'ye 'Maç tekrar oynansın' itizarında bulundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Siyah-Beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının konu ile ilgili hazırladığı raporla birlikte TFF'ye resmi başvuruda bulundu. Beşiktaş'ın bu itirazı sonrası TFF, MHK'den rapor isteyecek. MHK, maçın hakemi Zorbay Küçük'ten pozisyonla ilgili savunmasını isteyecek. Bunun üzerine MHK üyeleri de TFF'ye bir tavsiye kararı sunacak. Bu tavsiye kararında kural hatasının maçın skoruna etki edipetmediğine göre bir sonuç yer alacak. MHK'nin bu önerisine karşın TFF Yönetim Kurulu, istediği yönde bir karar alabilecek.

ATIŞ YERİ DE BARAJ YERİ DE HATALI

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan; değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kullanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların da kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgisi üçerinde sıralanmalıydı.

MHK&TFF'DEN 'FARKLI' KARARLAR

Geçmişte Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta Kasımpaşa stoperi Ryan Donk, oyundaki topa bir başka topla vurmuştu. Yapılan itirazlar sonrasında MHK bu hareketin maçın tekrarını gerektirmediği yönünde tavsiye vermiş; ancak TFF ise buna karşın maçın tekrarı kararını almıştı.

KÜÇÜK'TEN 'BÜYÜK' YANLIŞ

Trabzonspor stoperi Hüseyin'in ceza sahası içinde verdiği topu kaleci Uğurcan'ın elle kontrol etmesini 'geri pas' olarak değerlendiren hakem Zorbay Küçük, endirekt serbest vuruşu ihlalin yapıldığı yerden kullandırdı. Ancak bu tip pozisyonlarda atışın yapılacağı noktayı, "13. Kural: Serbest Vuruşlar" şöyle tarif ediyor: "Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır."

NE DEDİLER?

LALE ORTA: Ryan Donk olayında MHK'nin görüşü aksine karar vermişti TFF. Sonuçta burada TFF yetkili. Beşiktaş'ın itiraz edip etmemesi ilk adım. Beşiktaş burada golü atabilirdi. Beşiktaş itiraz ederse bu maç tekrar edilmeli.

BÜLENT YILDIRIM: Sağduyulu kalınmalı. Başvuru değerlendirilir. MHK'nin inceleme raporu ve TFF yönetiminden geçer bu konu. Beşiktaş itiraz ederse maç masaya taşınır, sıkıntılar başlar. Bu konu bana gelse, bu bir kural hatası derim.