Şampiyonluğa 8 puan kaldı

Lider Trabzonspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Dün ezeli rakibi Beşiktaş ile berabere kalarak bu sezon derbi kaybetmeyen Karadeniz devi, 71 puan yükseldi. Milli ara öncesi Çaykur Rizespor'a kaybeden, dün de Kara Kartal ile yenişemeyen Fırtına, yine de şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip durumda. Karadeniz devi, kalan 7 haftada 8 puan daha alması durumunda başka hiçbir hesaba bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

REKORU KIRAMADI

Geldiği günden bu yana bordo-mavili takımı şaha kaldıran teknik direktör Abdullah Avcı ise dünkü beraberlikle bir rekoru kıramadı. Başarılı hoca, Başakşehir ile 2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplamıştı. Beşiktaş'ı yenmeleri halinde bordo-mavili takım ile de 31 maçta 73 puana ulaşıp daha sonra da rekorunu geliştirecekti. Ancak 71 puanda kaldı. Ancak Avcı'nın önünde 38 yıl sonra iki kupayı kazanma fırsatı bulunuyor.

AHMETCAN SÜRPRİZİ

U19 milli maçında sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın 2 hafta oynayamayacağı belirtilmişti. Ancak tedavi programına harfiyen uyan 19 yaşındaki stoper maç sabahı la kendisini denedi ve teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek, "Kendimi iyi hissediyorum" dedi. Avcı da bunun üzerine Ahmetcan'ı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN YAPTI

Karadeniz devinde Abdullah Avcı, sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz'ü oynatırken, bu oyuncunun yokluğunda orta alanda Bakasetas'ı görevlendirdi. Stoperde ise Ahmetcan'ın sakatlığı nedeniyle Hüseyin Türkmen sahaya çıktı. Sakatlığının ardından Hamsik, 5 lig maçı sonra maç kadrosunda yer aldı. Uğurcan da kaleye döndü.

TRABZON İÇ SAHADA DA KOLTUKTA

Şenol Güneş Stadı'nda son 22 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik elde eden bordo-mavili takım, iç sahada da fırtına gibi esiyor. Lider Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda topladığı 38 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım olarak ilk sırada yer almayı bildi.

AKYAZI'DA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, sahasında 390 gündür yenilmedi. Fırtına, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren Akyazı'da kaybetmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, bu sezon 16 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı.