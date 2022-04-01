Haberler Trabzonspor Desibel rekoru kırılacak

Desibel rekoru kırılacak

Yönetim, Beşiktaş derbisinde 90 dakikada ses ve desibel ölçümleri gerçekleştirecek. Tribünlerde 41 bin 461 taraftar yer alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
Desibel rekoru kırılacak

Ligde pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın biletleri ise günler öncesinde tükenmişti. 41 bin 461 kişi kapasiteli stadyumda "kapalı gişe" olarak maça çıkacak olan Karadeniz devi, şampiyonluk yolunda bir rekor daha kırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig'in en coşkulu maçlarından biri olması beklenen Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında bordo-mavili kulüp, 90 dakika boyunca tüm tribünlerden ses ve desibel ölçümü gerçekleştirecek. Ölçümler için günler öncesinden hazırlıklara başlandı. Dünya standartlarında lisanslı ölçümler yapan firma yetkileri desibel ölçüm cihazlarını Trabzon'a getirdi. Taraftarın ses rekorunu kırması halinde ise ölçülen desibel miktarı skorborddan canlı olarak ekranlara getirilecek.

G.SARAY ZİRVEDE

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar 131.76 desibel rekoruyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Hedef bunu geçmek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Milli takımı bırakan Burak Yılmaz Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu…
Motosikletin sahibi hırsızı burnundan tanıdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor