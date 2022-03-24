Alisson’dan iyi

Eski milli kaleci Hakan Arıkan, Uğurcan Çakır'ın Rüştü Reçber ve Alisson'dan daha iyi olduğunu söyledi. Trabzonspor'da oynadığı dönemden tanıdığı Uğurcan'ın büyük bir patlayıcı kuvveti olduğunu belirten Arıkan, "Rüştü abi (Reçber) inşallah kızmaz ama Uğurcan bence ondan da, Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson'dan da iyi" dedi. Arıkan, Uğurcan için en uygun yerin Premier Lig olduğunu da dile getirdi. Bu sezon kalesine gelen 129 isabetli şutun 106'sını engelleyen Uğurcan Çakır, yüzde 82'lik kurtarış yüzdesine sahip.