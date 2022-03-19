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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Olympique Marsilya'nın gözü Abdülkadir Ömür'de!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür'e Fransa'dan talip çıktı. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Olympique Marsilya'nın, Fenerbahçe karşısında Abdülkadir Ömür'ü izlediği öğrenildi. İşte gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:36
TUĞÇE ERGİNKOÇ
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Olympique Marsilya'nın gözü Abdülkadir Ömür'de!

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'da sezonun dikkat çeken ismi Abdülkadir Ömür oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Olympique Marsilya'nın gözü Abdülkadir Ömür'de!

Fırtına'nın altyapısında yetişen genç futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa kulüplerinin transfer listelerine de girdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Olympique Marsilya'nın gözü Abdülkadir Ömür'de!

Son olarak Fransız basınından But Football Club, Abdülkadir Ömür'le ilgili flaş bir transfer iddiası paylaştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Olympique Marsilya'nın gözü Abdülkadir Ömür'de!

Haberde Olympique Marsilya kulübü scoutlarının, genç yıldızı izlemek için Fenerbahçe maçına geldikleri ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Olympique Marsilya'nın gözü Abdülkadir Ömür'de!

Abdülkadir'in, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'den de iyi bir referans aldığı kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Olympique Marsilya'nın gözü Abdülkadir Ömür'de!

Öte yandan Olympique Marsilya'nın, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Lille ve bazı Premier Lig kulüpleriyle rekabet etmesi gerektiği vurgulandı.

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