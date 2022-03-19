TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Olympique Marsilya'nın gözü Abdülkadir Ömür'de!

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'da sezonun dikkat çeken ismi Abdülkadir Ömür oldu.

Fırtına'nın altyapısında yetişen genç futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa kulüplerinin transfer listelerine de girdi.