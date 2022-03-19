TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Olympique Marsilya'nın gözü Abdülkadir Ömür'de!

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'da sezonun dikkat çeken ismi Abdülkadir Ömür oldu.
Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'da sezonun dikkat çeken ismi Abdülkadir Ömür oldu.
Fırtına'nın altyapısında yetişen genç futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa kulüplerinin transfer listelerine de girdi.
Son olarak Fransız basınından But Football Club, Abdülkadir Ömür'le ilgili flaş bir transfer iddiası paylaştı.
Haberde Olympique Marsilya kulübü scoutlarının, genç yıldızı izlemek için Fenerbahçe maçına geldikleri ifade edildi.
Abdülkadir'in, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'den de iyi bir referans aldığı kaydedildi.
Öte yandan Olympique Marsilya'nın, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Lille ve bazı Premier Lig kulüpleriyle rekabet etmesi gerektiği vurgulandı.