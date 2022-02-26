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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme müjdesi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin takımdaki geleceği netleşiyor. Bordo-mavililerin başarılı oyuncusunun, gelen teklifleri kabul etmediği ve Fırtına'da kalacağı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:49
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme müjdesi!

Süper Lig lideri Trabzonspor'un 3 sezon önce İsrail liginden kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili forma ile dikkat çekici bir performans sergiledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme müjdesi!

Geldiğinden bu yana sergilediği göz alıcı performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme müjdesi!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamayan Nwakaeme'ye Arap yarım adasından 3 teklifin olduğu ancak tecrübeli futbolcunun bu önerilere 'hayır' dediği belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme müjdesi!

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in Arabistan'da formasını giydiği Al-Hilal'den teklif alan futbolcunun menajerine, 'Suudi Arabistan'da oynamak istemiyorum' dediği ve buradan kendisine teklif getirmemesini istediği belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme müjdesi!

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZALAMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetiminin Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken kısa bir süre içerisinde yeni sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme müjdesi!

Trabzonspor'da kalma konusunda bir tereddüt yaşamayan Nwakaeme, bordo-mavili takımda bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.

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