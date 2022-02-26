TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme müjdesi!

Süper Lig lideri Trabzonspor 'un 3 sezon önce İsrail liginden kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme , bordo-mavili forma ile dikkat çekici bir performans sergiledi.

Geldiğinden bu yana sergilediği göz alıcı performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamayan Nwakaeme'ye Arap yarım adasından 3 teklifin olduğu ancak tecrübeli futbolcunun bu önerilere 'hayır' dediği belirtildi.