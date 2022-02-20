Trabzonspor'da ilklerin maçı! Abdullah Avcı, Bakasetas ve Visca...

En yakın rakibi Konyaspor'un Kasımpaşa maçında puan kaybetmesiyle, farkı daha da açma şansı yakalayan lider Trabzonspor, Aytemiz Alanya deplasmanında yeni ilkleri arayacak.

Milliyet'in derlediği habere göre; bundan önceki takımlarında turuncu-yeşillileri 4 kez mağlup etme başarısını gösteren teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili ekiple Alanyaspor'u ilk kez yenmek için sahaya çıkacak. 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1'lik mağlubiyet ve 1-1'lik beraberlik elde etti.

Avcı gibi ilk arayan diğer isim de, bir dönem Alanyaspor formasını terleten Bakasetas... Yunan oyuncu, Trabzonspor formasıyla eski takımına karşı henüz galibiyeti bulunmazken, ilk kez deplasmanda mücadele edecek.

Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atan, son 3 karşılaşmayı da boş geçmeyen Edin Visca, Aytemiz Alanyaspor karşısında golle buluşması halinde Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol sevinci yaşamış olacak.