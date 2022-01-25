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Trabzonspor'un 2 yeni transferine kar engeli!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un yeni transferleri hava muhalefetine takıldı. Bursaspor'dan kadroya katılan ve şehre gelmesi beklenen Kerem Şen ve Batuhan Kör'ün, yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşları iptal oldu. 2 futbolcunun gelişi başka bir tarihe ertelendi. Öte yandan bir diğer yeni transfer Taha Altıkardeş'in ise yakın zamanda Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 14:07
Trabzonspor'un 2 yeni transferine kar engeli!

Transferde geleceği yönelik yatırımlar yapan Trabzonspor, genç futbolcular Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör ile anlaştı.

Trabzonspor'un 2 yeni transferine kar engeli!

61Saat'in haberine göre; Anlaşmanın ardından Kerem Şen ve Batuhan Kör'ün, bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyordu. Ancak İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle sabah 08.50 uçağı ile Trabzon'a gelmesi beklenen 2 genç oyuncu kar engeline takıldı.

Trabzonspor'un 2 yeni transferine kar engeli!

Uçuşlar iptal olunca oyuncuların gelişi başka bir tarihe ertelendi. Taha Altıkardeş'in ise yakın zamanda Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

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