Trabzonspor'un 2 yeni transferine kar engeli!

Transferde geleceği yönelik yatırımlar yapan Trabzonspor, genç futbolcular Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör ile anlaştı.
Transferde geleceği yönelik yatırımlar yapan Trabzonspor, genç futbolcular Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör ile anlaştı.
61Saat'in haberine göre; Anlaşmanın ardından Kerem Şen ve Batuhan Kör'ün, bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyordu. Ancak İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle sabah 08.50 uçağı ile Trabzon'a gelmesi beklenen 2 genç oyuncu kar engeline takıldı.
Uçuşlar iptal olunca oyuncuların gelişi başka bir tarihe ertelendi. Taha Altıkardeş'in ise yakın zamanda Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Bursaspor'dan transfer edilen Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş taksitler halinde 29 Milyon TL bonservis ücreti ödenecek.