Trabzonspor'un 2 yeni transferine kar engeli!

61Saat'in haberine göre; Anlaşmanın ardından Kerem Şen ve Batuhan Kör'ün, bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyordu. Ancak İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle sabah 08.50 uçağı ile Trabzon'a gelmesi beklenen 2 genç oyuncu kar engeline takıldı.