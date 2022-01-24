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Trabzonspor'dan İstanbul takımlarına büyük üstünlük! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Süper Lig'in 2021-22 sezonu için en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilirken, bunu oynadığı futbol haricinde istatistiklere de yansıttı. Trabzonspor, bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a geçit vermedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:48
Trabzonspor'dan İstanbul takımlarına büyük üstünlük! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor, İstanbul takımlarına mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

BÜYÜK MAÇLAR

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

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