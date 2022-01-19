TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Enis Destan atağı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu 'nun genç forveti Enis Destan 'la uzun süredir ilgilenen Süper Lig lideri Trabzonspor , bir kez daha kırmızı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için İzmir temsilcisine teklif sunduğu, iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Altınordu'nun bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ediyor.