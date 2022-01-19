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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Enis Destan atağı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavili ekibin son olarak Altınordu forması giyen Enis Destan için girişimlere başladığı bildirildi. İşte detaylar... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:53
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Enis Destan atağı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'la uzun süredir ilgilenen Süper Lig lideri Trabzonspor, bir kez daha kırmızı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Enis Destan atağı!

Trabzonspor'un ara transfer döneminde 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için İzmir temsilcisine teklif sunduğu, iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Altınordu'nun bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Enis Destan atağı!

Devre arasında ilk olarak Aytemiz Alanyaspor'un teklif sunduğu Enis'in Karadeniz temsilcisine gitmeye yakın olduğu belirtildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Enis Destan'ın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılarak Karadeniz ekibinin yolunu tutabileceği ifade edildi.

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