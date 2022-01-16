Bir 'Ömür' yeter

Trabzonspor'da puanı kurtaran isim Abdülkadir Ömür oldu. Sol kanat Nwakaeme'nin yokluğunda mücadeleye 11 başlayan 22 yaşındaki futbolcu, şık bir golle maçın hareketine imza attı. Vitor Hugo'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan 'Turkish Messi', ceza alanında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Bordo mavili oyuncu, sol çaprazdan yerden şık bir vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



ANTRENMANDA ÇALIŞMIŞTIK

Abdülkadir böylece bu sezonki 4. golünü kaydederken 5 hafta sonra gol sevinci yaşadı. Bu sezon 1 de asisti bulunan Yerli Messi, daha önce üst üste 3 hafta Beşiktaş, Gaziantep ve Karagümrük karşılaşmalarında gol atmıştı. Abdülkadir maç sonrası "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bizim için kötü bir sonuç değil. Golü Vitor ile antrenmanda çalışmıştık. Onu sonuçlandırdık" dedi.



TEKME VE DİRSEĞE KIRMIZI ÇIKMADI

Trabzonspor dün yoğun kar yağışı altında oynanan maçta 2 puan bırakırken, hakem Mete Kalkavan kararları ile tepki çekti. 32. dakikada hava topunda Sivaslı Henrique kafa mesafesinde topa ayağıyla çıktı ve Peres'in suratına vurdu. Kırmızı kartlık bu pozisyonda sarı bile çıkmadı, VAR'daki Tugay Kaan Namanoğlu da bu skandalı es geçti. 50'de yine Henrique,Dorukhan'a arkadan dirsek vurdu bu kırmızı da es geçildi. Henrique 67'de sarı gördü. Fırtına, Kalkavan ile çıktığı 16 maçın sadece 3'ünü kazandı.