Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

Spor haberi... Süper Lig'de ikinci yarıya da galibiyetle start veren Trabzonspor ligin ilk 20 haftası sonunda topladığı 49 puanla en yakın rakibine attığı 10 puanlık farkla zirvede bulunuyor. Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavili ekip transfer çalışmalarını hızlandırırken, Doğuhan Aral Şimşir ismi gündeme gelmişti. Fırtına, bu transferde sona yaklaşırken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 08:01
TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bu sezon mutlak şampiyonluk arzularken dördüncü transferde de hız kesmiyor.

TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

3 yeni ismi resmen duyuran yönetim, hücum hattına takviye yapmak için önemli bir hamle yaptı.

TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

Alınan bilgiye göre; Bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen Doğuhan Aral Şimşir için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

19 yaşındaki futbolcunun menajeri Çağlar Koycu, görüşmelerin çok olumlu gittiğini ve kısa süre içerisinde transferin resmiyet kazanmasını beklediklerini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor'a karşı forma giyen Danimarka doğumlu sol kanat çok beğenilmiş ve transferi için düğmeye basılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

Danimarka altyaş milli takımlarında forma giyen Aral Şimşir'in transferinin kısa bir süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

DOĞUHAN ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?
19 yaşındaki sol kanat UEFA Gençler Ligi 2. Turunda Trabzon-Midtjylland eşleşmesindeki futboluyla herkesi hayran bıraktı. Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet ve sağ kanat olarak forma giyebilen Doğuhan, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Doğuhan, bu yıl özellikle UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı 4 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç sol kanat bu sezon toplam 13 maçta 9 gol 2 asistle oynadı. Doğuhan, Trabzonspor U19 Takımı'na da 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

19 Haziran 2002'de Danimarka'da dünyaya gelen Türk asıllı futbolcu FC Midtjylland'da oynuyor. Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet ve sağ kanat olarak da forma giyebilen Doğuhan, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

Danimarka'da HB Köge Altyapısından yetişen genç yetenek 2017'de FC Midtjylland'ın altyapısına katıldı. Burada alt kategorilerde forma giyen Doğuhan Aral, 2021 yılında A takıma yükseldi.

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