TRANSFER HABERİ - Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı

DOĞUHAN ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

19 yaşındaki sol kanat UEFA Gençler Ligi 2. Turunda Trabzon-Midtjylland eşleşmesindeki futboluyla herkesi hayran bıraktı. Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet ve sağ kanat olarak forma giyebilen Doğuhan, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Doğuhan, bu yıl özellikle UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı 4 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç sol kanat bu sezon toplam 13 maçta 9 gol 2 asistle oynadı. Doğuhan, Trabzonspor U19 Takımı'na da 1 gol attı.