TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme’ye yeni sözleşme

Süper Lig'in izlemesi en keyifli ve yetenekli oyuncuları arasında yer alan Anthony Nwakaeme'nin kontratı sezon sonu bitiyor.

Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldız ile devre bitmeden önce transfer görüşmelerini başlatmıştı. Ancak oyuncu sakatlanıp ülkesine gidince temaslar sekteye uğramıştı.

Yeni Malatyaspor maçıyla sahalara müthiş bir dönüş yapan 32 yaşındaki yıldıza yeni kontrat önerildi. 750 bin euro'su bonus olmak üzere 2 milyon 250 bin euro'luk 3 yıllık önerilen sözleşmeye vereceği cevap bekleniyor.