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En zorlandığım transfer

Başkan Ağoğlu, 3.5 yılda en çok Visca'nın transferinde zorlandığını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
En zorlandığım transfer
Başkan Ağoğlu, 3.5 yılda en çok Visca'nın transferinde zorlandığını söyledi. Başkan, "Bu transferde bize her türlü kolaylık sağlayan başkanımız Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. 3.5 yıllık süreç içinde ne zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi. Hocamız çok istedi, camiamızın uzun süredir beklediği isimdi. Visca ile çok iyi şartlarda anlaştığımızı tahmin ediyorum. Ben öncelikle Ömer Ayvacı, Mustafa Saral ve Göksel başkanıma gösterdiği hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkan olarak, Trabzonspor'un taraftarı olarak, camiamız adına, bu transferin gerçekleşmesinde çaba sarf eden Ertuğrul Doğan beye teşekkür ediyorum. Kendisi bizim kulüp için çok önemli bir isimdir" ifadesini kullandı.
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