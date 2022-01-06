20-25 kez görüştük

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Visca'nın Trabzonspor'u istediğini açıkladı. Ahmet Ağaoğlu ile iki aydır Visca transferi için görüştüklerini belirten Gümüşdağ, "Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık ama Ahmet Başkan, Visca konusunda çok daha istekliydi. Bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum, çok seviyeli, güzel bir süreç yaşadık. Öncelikle benim başkan yardımcım Ömer Ayvacı olmak üzere, Abdullah Avcı, bu kulüpte uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız teknik direktörümüz, Edin Visca'nın öğretmeni, bunlar da Trabzon'a gidişi yolunda pozitif etkenlerdi. Visca'ya sorduğumuzda, o da 'Bana yardımcı olursanız sevinirim başkanım' dedi" ifadesini kullandı.