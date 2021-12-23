Trabzonspor'dan Koita, Yunus Mallı ve Trondsen'e talip! (TS spor haberi)

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp, sahadan sadece 1 kere mağlup ayrılan Çaykur Rizespor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mavi-yeşilli ekip, stoper, sol bek, orta saha ve forvete takviye yapmak istiyor. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına başlayan mavi-yeşilli yöneticiler gündemine Yunus Mallı, Fode Koita ve Anders Trondsen ve Marcelo Guedes'i aldı.



Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan 3 ismi kadrosuna katmak istiyor ancak bu transferlerin gerçekleşmesi için bordo-mavili ekibin takviyeleri beklenecek. Trabzonspor'un sol bek ve forvet transferlerini gerçekleştirmesi halinde Trondsen ve Koita'nın ayrılmasına izin verebileceği öğrenildi. Bu sezon bordo-mavili forma ile sadece 3 maçta görev yapabilen ve ilk 11'de hiç görev almayan Yunus Mallı ile Rizespor'un yanı sıra Giresunspor'un da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.



SAVUNMAYA MARCELO HAMLESİ



Mavi-yeşilli ekibin kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise daha önce Türkiye'de Beşiktaş formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan Marcelo Guedes. Brezilyalı stoper, Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olmuştu. Burada da başarılı bir grafik çizen Brezilyalı stoper, bu sezon başında henüz 2'nci haftada uygunsuz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Marcelo'nun Fransız kulübüyle 2023 Mayıs ayına kadar sözleşme bulunuyor ancak Lyon'un Brezilyalı savunmacıya takımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlayacağı biliniyor. Rizespor da daha önce Türkiye'de başarılı olan Marcelo'yu devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.