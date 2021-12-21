SPOR HABERİ - Lider sahnede! İşte Altay Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, bugün Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Altay, ligde 10 haftadır galip gelemiyor ve 18 puanla 16. sırada.