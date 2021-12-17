Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor

Lider Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına da yansıdı. Kulüpten alınan bilgiye göre, 2019-20 sezonunda 192 binle rekor kırılmasının ardından forma satışları, geçen sezon koronavirüs salgınının etkisiyle 88 bine kadar düştü. Bu dönem ise bordo-mavili takımın başarılı sonuçların ardından şu ana dek 115 bin forma satışı yapıldı, siparişlerle birlikte rakamın 150 bin olduğu dile getirildi. Bu sezon sonunda 192 binlik rakam geçilerek rekor kırılması bekleniyor. 200 bini sollamayı amaçlayan Karadeniz devi, bunu gerçekleştirmesi halinde tüm sezonların rekoruna ulaşacak. Formaların tamamen mağaza satışları olduğu, futbolculara imza töreninde yapılan satışların ise bunun dışında olduğu dile getirildi.



HEDEFİMİZ 200 BINI AŞMAK

Yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan, takımın başarısında forma satışlarının önemli yer tuttuğunu söyledi. Orhan, "Hedefimiz 200 bin rakamının üzerine çıkmak. Tüm sezonların rekorunu kırmak istiyoruz. Taraftarımız kombinesiyle, formalarıyla bu yıl takımlarına önemli destek oluyor. Başarı nedeniyle de toplu forma alan çok sayıda taraftarlarımız var. Hem yurt içinden hem yurt dışından formalarımız çok talep gördü" ifadelerini kullandı.



YENİ TEDARİKÇİ NETLEŞİYOR

Bordo-mavili kulübün gelecek sezon için yeni bir ürün tedarikçisi ile anlaşması bekleniyor. Umbro, Puma ve Adidas ile görüşmeler devam ederken, mevcut tedarikçi firma Macron da masada. Kulübün yeni ürün tedarikçisi ile ilgili kararını kısa bir süre içerisinde belirlemesi bekleniyor.