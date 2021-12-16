Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı'da flaş gelişme! Trabzonspor... (TS spor haberi)

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı'da flaş gelişme! Trabzonspor... (TS spor haberi)

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Lille'de teknik direktörlük değişikliğinin ardından performansında düşüş yaşanan Yazıcı ile ilgili Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi. Fransız ekibinin Trabzonspor'a geri döneceği de iddia edilen Yusuf için gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor haberleri - TS spor haberi (Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 07:06
TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı'da flaş gelişme! Trabzonspor... (TS spor haberi)

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı'da flaş gelişme! Trabzonspor... (TS spor haberi)

FLAŞ İDDİA!

Fransız basını, Lille'in 17 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak performansında düşüş yaşayan yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı için gelecek teklifleri değerlendireceğini yazdı.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı'da flaş gelişme! Trabzonspor... (TS spor haberi)

Haberin detayında ise, "Geçen sezon Christophe Galtier teknik direktörlüğünde özellikle Avrupa Ligi'nde önemli bir rol oynayan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in takımın başına gelmesiyle etkinliğini kaybetti ve performansında düşüş yaşadı. Bu nedenle de Yazıcı, değerini ve verimini arttıramadı." ifadeleri yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı'da flaş gelişme! Trabzonspor... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR'A DÖNECEK Mİ?

Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almıştı. Bu gelişme sonrası Yusuf'u geleceği ise merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı'da flaş gelişme! Trabzonspor... (TS spor haberi)

YUSUF YAZICI'NIN PERFORMANSI

Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. milli futbolcumuz bu maçlarda 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.

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