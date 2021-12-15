Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Masouras transferinde 3 rakip birden!

Trabzonspor'a Masouras transferinde 3 rakip birden!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Yunan ekibi Oliympiakos'ta forma giyen Masouras oldu. Fırtına yıldız futbolcuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istioyor. Yunan basınında yer alan haberde Masouras'a Trabzonspor'un dışında 3 takımın daha talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:55
Trabzonspor'a Masouras transferinde 3 rakip birden!

Devre arası öncesi ilk transferini Kouassi ile yapan Trabzonspor , hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'a Masouras transferinde 3 rakip birden!

Antalyaspor maçı sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında bir görüşme gerçekleşirken, transferdeki son durum masaya yatırıldı. Kanat ve sol bek transferinin Ocak ayına kadar bitmesi kararlaştırıldı.

Trabzonspor'a Masouras transferinde 3 rakip birden!

AVCI'NIN BİR NUMARASI MASOURAS

Kanat transferindeki 1 numaralı aday; Georgios Masouras. Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkarmıştı.

Trabzonspor'a Masouras transferinde 3 rakip birden!

Yunan kulübü, kıran kırana süren pazarlıklarda geri adım attı. Hatta Olympiakos'un 7 milyon Euro civarında bir teklife 'evet' diyebileceği öğrenildi.

Trabzonspor'a Masouras transferinde 3 rakip birden!

TALİPLERİ ARTIYOR

Yunan basınında yer alan haberde Trabzonspor'la birlikte yıldız futbolcuya tam 4 takımın talip olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'a Masouras transferinde 3 rakip birden!

Haberde Trabzonspor'un transfer listesinin ilk sırasında yer alan Georgios Masouras için Fiorentina, Sassuolo ve Midtjylland'ın da devrede olduğu kaydedildi.

DİĞER
Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi o alanda rakiplerine fark attı! Son 10 yılda…
Yer: Ankara Pursaklar... Otoyolda makas cezasız kalmadı: 1627 TL ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor