Trabzonspor'a Masouras transferinde 3 rakip birden!

Devre arası öncesi ilk transferini Kouassi ile yapan Trabzonspor , hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası öncesi ilk transferini Kouassi ile yapan Trabzonspor , hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.
Antalyaspor maçı sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında bir görüşme gerçekleşirken, transferdeki son durum masaya yatırıldı. Kanat ve sol bek transferinin Ocak ayına kadar bitmesi kararlaştırıldı.
AVCI'NIN BİR NUMARASI MASOURAS
Kanat transferindeki 1 numaralı aday; Georgios Masouras. Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkarmıştı.
Yunan kulübü, kıran kırana süren pazarlıklarda geri adım attı. Hatta Olympiakos'un 7 milyon Euro civarında bir teklife 'evet' diyebileceği öğrenildi.
TALİPLERİ ARTIYOR
Yunan basınında yer alan haberde Trabzonspor'la birlikte yıldız futbolcuya tam 4 takımın talip olduğu iddia edildi.
Haberde Trabzonspor'un transfer listesinin ilk sırasında yer alan Georgios Masouras için Fiorentina, Sassuolo ve Midtjylland'ın da devrede olduğu kaydedildi.