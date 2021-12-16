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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti. Öte yandan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, takımla çalıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 22:16
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, 17'nci hafta mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklar sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; futbolcular 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Nwakaeme ve Gervinho idmana katılmazken, sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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