Trabzonspor'a Masouras transferi müjdesi! Bakasetas ve Siopis...

İlk transferini 27 yaşındaki Fildişili kanat Kouassi ile yapan Trabzonspor , hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı, kanat ve sol bek transferinin ocak ayına kadar bitirilme sini kararlaştırmıştı. Kanat için 1 numaralı aday Georgios Masouras. Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon euro'dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon euro'luk bir rakamı gözden çıkarmıştı. Heyecanlandıran hareket ise Masouras'ten geldi. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medyada Trabzonspor sayfalarının paylaşımlarını takip etmeye başladı.

BAKASETAS DEVREDE

Tecrübeli futbolcunun transferiyle alakalı kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken, Georgios Masouras da gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Daha önce birçok kez Siopis ve Bakasetas ile iletişime geçen Yunan yıldızın menajerinden de sürekli olarak bilgiler aldığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Masouras konusunda şartlar zorlanırken, oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bundaki en büyük etken ise Yunanistan Milli Takımı'ndan takım arkadaşları Bakasetas ve Siopis... Bu ikili, Masouras'ın gelmesi konusunda kilit rol oynuyor. Bakasetas, "Gel birlikte şampiyon olalım. Burada seni bekliyoruz" diyerek pres yapıyor.