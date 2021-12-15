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Trabzonspor'a Masouras transferi müjdesi! Bakasetas ve Siopis...

Trabzonspor'da son dakika Masouras transferi haberi... Yunan futbolcu, Trabzonspor hesaplarının kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımları yakından takip etmeye başladı. Bakasetas ve Siopis de vatandaşları için devrede. Daha önce Panionios takımında birlikte oynayan Siopis ile Masouras yeniden bir araya gelebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'a Masouras transferi müjdesi! Bakasetas ve Siopis...

İlk transferini 27 yaşındaki Fildişili kanat Kouassi ile yapan Trabzonspor, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı, kanat ve sol bek transferinin ocak ayına kadar bitirilme sini kararlaştırmıştı. Kanat için 1 numaralı aday Georgios Masouras. Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon euro'dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon euro'luk bir rakamı gözden çıkarmıştı. Heyecanlandıran hareket ise Masouras'ten geldi. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medyada Trabzonspor sayfalarının paylaşımlarını takip etmeye başladı.

Trabzonspor'a Masouras transferi müjdesi! Bakasetas ve Siopis...

BAKASETAS DEVREDE
Tecrübeli futbolcunun transferiyle alakalı kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken, Georgios Masouras da gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Daha önce birçok kez Siopis ve Bakasetas ile iletişime geçen Yunan yıldızın menajerinden de sürekli olarak bilgiler aldığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Masouras konusunda şartlar zorlanırken, oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bundaki en büyük etken ise Yunanistan Milli Takımı'ndan takım arkadaşları Bakasetas ve Siopis... Bu ikili, Masouras'ın gelmesi konusunda kilit rol oynuyor. Bakasetas, "Gel birlikte şampiyon olalım. Burada seni bekliyoruz" diyerek pres yapıyor.

Trabzonspor'a Masouras transferi müjdesi! Bakasetas ve Siopis...

ÜLKESİNİN DIŞINA ÇIKMADI
Masouras, 1 Ocak 1994'te Yunanistan'ın Kechrinia şehrinde doğdu. Kariyerine Apollon U20 Takımı'nda başlayan yıldız, İlysiakos, Panionios ile Olympiakos formaları giydi. Transfermarkt'a göre piyasası 7.5 milyon euro. 1.84 boyundaki oyuncu bu sezon 21 maçta forma giydi ve 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. 23 kez de Yunanistan Milli Takım formasını giyen Masouras'ın 3 golü bulunuyor.

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