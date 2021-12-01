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TRABZONSPOR HABERLERİ - 3 oyuncuya talip var

Trabzonspor'da forma bulamayan Fode Koita ve Yunus Mallı'nın yanı sıra takımın sol beki Anders Trondsen'e de talip var. Yabancı kontenjanında yer açmak için gönderilmek istenen Koita'ya Giresunspor ve Çaykur Rizespor talip. Yunus Mallı'yı da bu iki takımın haricinde Adana Demirspor istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - 3 oyuncuya talip var
Trabzonspor'da forma bulamayan Fode Koita ve Yunus Mallı'nın yanı sıra takımın sol beki Anders Trondsen'e de talip var. Yabancı kontenjanında yer açmak için gönderilmek istenen Koita'ya Giresunspor ve Çaykur Rizespor talip. Yunus Mallı'yı da bu iki takımın haricinde Adana Demirspor istiyor. Giresun ve Rize, Trondsen'in de peşinde. Avcı, Koita ve Yunus'un gitmesine sıcak bakıyor. Trondsen hakkında ise karar vermedi. Devre arasında sol bek isteyen Avcı bu transfere göre Trondsen'in durumunu netleştirecek.
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