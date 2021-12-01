Ağaoğlu ile 2 kupa geldi

Bordo-mavili camia hafta sonu seçimli genel kurula gidecek. Mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu tek aday olarak seçime katılacak. 3 yıl daha kulübü yönetecek. Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde müzesine 2 kupa getirdi. 1335 günlük bu serüvende 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanıldı.

69 GALİBİYET ALDI

Karadeniz temsilcisi, Ahmet Ağaoğlu döneminde 128 Süper Lig maçına çıktı. Bu periyotta bordo- mavililer 69 galibiyet aldılar. 38 karşılaşma beraberlikle sona erdi. 21 defa da sahayı mağlup terk ettiler. Ligi 2 defa 4. sırada, 1 kez de 2. basamakta tamamladılar.

5 HOCA İLE ÇALIŞTI

Ahmet Ağaoğlu görev süresi boyunca 5 teknik direktörle çalıştı. 2017-18 sezonunu Rıza Çalımbay ile tamamladı. Ardından Ünal Karaman'ı göreve getirdi. Sonra Hüseyin Çimşir bordo-mavili kulübede yer aldı. Eddie Newton tecrübesinden sonra da takımı Abdullah Avcı'ya teslim etti.