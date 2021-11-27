TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas ve Marek Hamsik oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

Süper Lig'de istiktarlı bir şekilde yüksek performansına devam eden lider Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi ise en çok merak edilen konu Bakasetas ve Marek Hamsik'in oynayıp oynayamayacağı...
Süper Lig'de istiktarlı bir şekilde yüksek performansına devam eden lider Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi ise en çok merak edilen konu Bakasetas ve Marek Hamsik'in oynayıp oynayamayacağı...
Ömer Faruk Özcan ile bordo mavililerin gündemine dair konuşan Yunus Emre Sel, bu 2 yıldızın son durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı.
İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:
"Trabzonspor'da en çok merak edilen Bakasetas ve Marek Hamsik'in durumu... Marek Hamsik, direkt olarak topla çalışmalara başladı. Takımla birlikte çalışıyor ve teknik ekibin görev vermesi durumunda Karagümrük maçında sahadaki yerini alabilecek."
"Bakasetas ise dün takım izinli olmasına rağmen tesislere gitti ve çalışma yaptı. İzinli gününde de çalışması ise takdir topladı. Bakasetas ile ilgili son durumun sağlık kurulu, teknik ekip ve oyuncunun birlikte yapacağı toplantı sonrası belli olacak."
"Ama oyuncunun oynama arzusu takdire şayan ve teknik ekip tarafından da oldukça beğeniliyor bu durum."