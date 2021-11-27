TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas ve Marek Hamsik oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

"Bakasetas ise dün takım izinli olmasına rağmen tesislere gitti ve çalışma yaptı. İzinli gününde de çalışması ise takdir topladı. Bakasetas ile ilgili son durumun sağlık kurulu, teknik ekip ve oyuncunun birlikte yapacağı toplantı sonrası belli olacak."