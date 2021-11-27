Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas ve Marek Hamsik oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas ve Marek Hamsik oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

Süper Lig'de istiktarlı bir şekilde yüksek performansına devam eden lider Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi ise en çok merak edilen konu Bakasetas ve Marek Hamsik'in oynayıp oynayamayacağı... Futbol Plus kanalında Ömer Faruk Özcan ile bordo mavililerin gündemine dair konuşan Yunus Emre Sel, bu 2 yıldızın son durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ÖMER FARUK ÖZCAN Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 12:24
TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas ve Marek Hamsik oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

Süper Lig'de istiktarlı bir şekilde yüksek performansına devam eden lider Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi ise en çok merak edilen konu Bakasetas ve Marek Hamsik'in oynayıp oynayamayacağı...

TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas ve Marek Hamsik oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

Ömer Faruk Özcan ile bordo mavililerin gündemine dair konuşan Yunus Emre Sel, bu 2 yıldızın son durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı.

TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas ve Marek Hamsik oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

"Trabzonspor'da en çok merak edilen Bakasetas ve Marek Hamsik'in durumu... Marek Hamsik, direkt olarak topla çalışmalara başladı. Takımla birlikte çalışıyor ve teknik ekibin görev vermesi durumunda Karagümrük maçında sahadaki yerini alabilecek."

TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas ve Marek Hamsik oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

"Bakasetas ise dün takım izinli olmasına rağmen tesislere gitti ve çalışma yaptı. İzinli gününde de çalışması ise takdir topladı. Bakasetas ile ilgili son durumun sağlık kurulu, teknik ekip ve oyuncunun birlikte yapacağı toplantı sonrası belli olacak."

TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas ve Marek Hamsik oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

"Ama oyuncunun oynama arzusu takdire şayan ve teknik ekip tarafından da oldukça beğeniliyor bu durum."

DİĞER
Liderin 13 puan gerisine düşen Beşiktaş devre arasında hedefi belirledi! İki milli oyuncu...
Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan dikkat çeken açıklama: Yüksek faizle Türkiye'yi soymak istiyorlar
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor