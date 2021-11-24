Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un başarısı İspanyol basınında! 'İstanbul'a meydan okuyor'

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un başarısı İspanyol basınında! 'İstanbul'a meydan okuyor'

Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un bu sezonki performansı İspanya'da da gündem oldu. Ezeli rakiplerine karşı oynadığı üç derbiden 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran bordo-mavililerde tam bir aile ortamı oluştuğuna dikkat çeken Marca Gazetesi, Trabzonspor'un İstanbul hegemonyasına son verebileceğini vurguladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:32
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un başarısı İspanyol basınında! 'İstanbul'a meydan okuyor'

Trabzonspor, İspanya manşetlerinde... İspanyollar'ın yüksek tirajlı ve saygın gazetelerinden biri olan Marca, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında Trabzonspor'u yerlere göklere sığdıramadı. Marca; 'Trabzonspor ailesi İstanbul'un ebedi hegomonyasına meydan okuyor' başlıklı bir habere imza attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un başarısı İspanyol basınında! 'İstanbul'a meydan okuyor'

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

'Ankara Türkiye'nin idari, İstanbul ise futbolun başkenti' ifadeleriyle başlayan haberde güncel şampiyonluk sayılarından söz edilip, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de mağlubiyet almadan, kolayca zirvede yer aldığı belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un başarısı İspanyol basınında! 'İstanbul'a meydan okuyor'

12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik olan Bordo-Mavililer'in 24 golle ligin en skorer takımı olduğu ve yediği 11 golle de kalesinde en az gol gören 3. ekip olduğu da kaydedildi. Aynı zamanda haberde Fırtına'nın, Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisinden de söz edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un başarısı İspanyol basınında! 'İstanbul'a meydan okuyor'

FUTBOLA OLAN TUTKU

Trabzon şehrinin, futbola olan tutkusuna da özel olarak yer veren Marca, oyuncuların Trabzonspor'da mutlu olduklarını vurguladı. Trabzon'un genel olarak geçmişinden bahsedilen haberde, kadroda Hamsik gibi yıldız oyuncuların da yer aldığı ifade edildi.

DİĞER
Güzelliğiyle ödül törenine damga vuran Miray Daner'in zor anları! Eski aşkı ile yeni aşkı pişti oldu!
SON DAKİKA! 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirledi! Sosyal medya paylaşımları dehşete düşürdü
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor