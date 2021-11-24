TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un başarısı İspanyol basınında! 'İstanbul'a meydan okuyor'

Trabzonspor , İspanya manşetlerinde... İspanyollar 'ın yüksek tirajlı ve saygın gazetelerinden biri olan Marca , Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında Trabzonspor'u yerlere göklere sığdıramadı. Marca; 'Trabzonspor ailesi İstanbul 'un ebedi hegomonyasına meydan okuyor' başlıklı bir habere imza attı.

' Ankara Türkiye 'nin idari, İstanbul ise futbolun başkenti' ifadeleriyle başlayan haberde güncel şampiyonluk sayılarından söz edilip, Trabzonspor 'un bu sezon Süper Lig 'de mağlubiyet almadan, kolayca zirvede yer aldığı belirtildi.

12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik olan Bordo-Mavililer'in 24 golle ligin en skorer takımı olduğu ve yediği 11 golle de kalesinde en az gol gören 3. ekip olduğu da kaydedildi. Aynı zamanda haberde Fırtına'nın, Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisinden de söz edildi.